¡Ú£Á£Ã£Ì£Å¡ÛÄ¶¸·²ü¥¢¥¦¥§¡¼¾å³¤Àï¤ËÎ×¤à¿À¸Í¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç·ãÎåÂ³¡¹¡ÖÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡ËÀï¡Ê£²£¶Æü¡Ë¤ËÎ×¤à£Ê£±¿À¸Í¤Ë·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î£Á£Ã£Ì£Å¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤¦»î¹ç¤ÏÄ¶¸·²üÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü£²£µÆü¤Î¹Åç¡½À®ÅÔÀï¤Ç¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´ÌÌ¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¹ÅçÉÔÍø¤Îàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Ç£Ð£Ë¤¬À®ÅÔ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Â³¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ËÎ×¤à¤Î¤¬£²£¶Æü¤Î¿À¸Í¡£¹Åç¤¬Àï¤Ã¤¿À®ÅÔ¤ÏÈæ³ÓÅª¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢¾å³¤¤ÏÂçÅÔ»Ô¤Çº£²ó¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤â¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÁª¼ê¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Åç¤Î»î¹ç¤ò¼õ¤±¤ÆÈ½Äê¤ÇÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡ÖÌÀÆü¤Ï¿À¸Í¤âÃí°Õ¤ä¡×¡Ö£Á£Ã£Ì¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ç¿³¤Ê¤éÆüËÜ¤Î¼ç¿³¤¬¤Þ¤È¤â¤À¤È¤ï¤«¤ë¡¡¿À¸Í¤âÌÀÆü¾å³¤¤À¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡¡¤Û¤Ü£Ð£Ë¤È¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¶¸·²ü¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¿À¸Í¤¬¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£