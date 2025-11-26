7人制ラグビー元日本代表の桑水流裕策さんが鹿児島市の小学校で、「タグラグビー教室」を開催しました。子どもたちは、パスのポイントなどを教わり、楽しみながらタグラグビーに挑戦しました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「子どもたちがラグビーボールを使ったパス回しに挑戦している。相手が取りやすいように優しく投げることがコツだそう」





鹿児島市の小学校でタグラグビー教室を開催したのは、鹿児島出身で7人制ラグビー元日本代表の桑水流裕策さんです。タグラグビーとは、タックルの代わりにボールを持っている人のタグを取るもので、安全に楽しむことができるスポーツです。26日は、小学生約170人が参加し、桑水流さんから、パスの出し方やタグの取り方などタグラグビーのコツを教わりました。練習後には試合を行い、教えてもらったコツを参考にしてチームで協力しながらトライを決めました。（小学生）「相手のタグを取ったときが嬉しい」（小学生）「タグを取る所が難しかったが頑張ってタグを取れるように工夫した」（7人制ラグビー元日本代表・桑水流裕策さん）「ラグビー楽しいなと思ってもらえたらここから先もラグビーをする機会が増えると思うし、ラグビーを見に行こうと思ってもらえると思う」子どもたちは楽しみながらタグラグビーを体験していました。