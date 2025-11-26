『信を問う』手法について26日午後、再稼働に反対する市民有志が抗議しました。



■市民有志代表 小島充さん

「(県議会で信を問うことは)住民参加の意思決定を期待した県民をあざむく行為である。」



市民有志は、県民意識調査で「再稼働の条件が整っていない」とする回答が6割に上ったことを挙げ、「県民の意思に背いている」と主張。知事の判断を撤回するよう求めました。



■市民有志代表 小島充さん

「(県民意識調査は)県からの一方的な論評しかない。公聴会については何の評価も発表されていない。それについては大変おかしなこと。」



多くの県民の考えと異なる判断をする場合には、出直し選挙が最適だとしました。