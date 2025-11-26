聴覚障害があるアスリートの国際大会デフリンピックで、サッカー男子代表は昨日（25日）、トルコとの決勝に臨みました。

【写真を見る】デフ・サッカー男子 “銀” 快挙も…湯野琉世「とても残念」中尾悠人「目標は世界一」見据える次なる高み

熊本県八代市出身の湯野琉世選手はスタメンに名を連ねました。

開始早々に先制された日本でしたが、前半7分、湯野選手を含めた最終ラインから攻撃を組み立て、すぐさま同点に追いつきます。

しかし前半18分、失点し再び追う展開になり、後半27分に熊本市在住の中尾悠人選手が投入されます。

後半アディショナルタイム、中尾選手がチャンスに絡みましたが得点ならず、1点差で涙をのみました。

【結果】トルコ 2 - 1 日本

敗れましたが日本は初めてのメダル、銀メダル獲得です。

湯野琉世選手「勝ち進むにつれて自信を得られた。絶対に金メダルを取れると思っていたので、とても残念。目に見える応援や声援などが試合中にとても力になった」

中尾悠人選手「銀メダルは悔しいが、日本中の皆さんと掴み取れたと思うととても誇らしい。今後の目標は『世界一』です」