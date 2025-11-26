1745·ï¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é·èÄê¡ª¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ïŽ¥¿·³ã135¹æ¤ÎÌ¾¾Î¡Ö¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡×¡Ú¿·³ã¡Û
¸©¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡Ö¿·³ã135¹æ¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡ÖÌ¾¾Î¤Ï〝¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß〟¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤ªー¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤ËÍîÃÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¡×
¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡Ö¿·³ã135¹æ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¸©¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Ì£¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ë¤µ¤Ë¶¯¤¯¥¤¥Í¤¬ÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢8·îÃæ¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤Ï9·î²¼½Ü¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤ÉÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í1745·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÎ»ö¤¬¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿·³ãÊÆ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë°ìÈÌºÏÇÝ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤ÏÌó400ha¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡ÖÌ¾¾Î¤Ï〝¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß〟¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤ªー¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤ËÍîÃÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¡×
¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡Ö¿·³ã135¹æ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¸©¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Ì£¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ë¤µ¤Ë¶¯¤¯¥¤¥Í¤¬ÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢8·îÃæ¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤Ï9·î²¼½Ü¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤ÉÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í1745·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÎ»ö¤¬¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿·³ãÊÆ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ø¤Ê¤Ä¤Û¤Ê¤ß¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë°ìÈÌºÏÇÝ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤ÏÌó400ha¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£