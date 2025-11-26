「やべえ、飲んじまった」→飲み物のラベルがクセ強で14万いいね「もう夜中まで…」「体が勝手に？」【ママリ】

阿波踊り専用？うっかり飲んだ謎のエナジードリンク

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、養分戦士(@hiki_tuyoi)さんの投稿です。最近、ユニークすぎる商品が、SNSで話題になることが増えていますよね。投稿者・養分戦士さんが飲んだのは、なんと 阿波踊り専用のエナジードリンク。そのインパクトもさることながら、うっかり飲んでしまった養分戦士さんの一言が、多くの人の笑いを誘っています。

投稿者・養分戦士さんは、何気なく手に取った飲み物をゴクゴク。しかし、飲み終わったあとに気付いてしまった「阿波踊り専用」の文字。





「いや、専用ってなに？ どんな効能？」と思わずツッコミたくなる商品に、投稿者さんも軽く動揺したよう。これを飲んでしまったら、体が勝手に踊り出してしまう…なんてことはないはずですが、どうしても気になってしまう飲み物です。

やべぇ、飲んじまった。大丈夫かな。

世の中にはさまざまな飲み物がありますが、用途がピンポイントすぎるエナジードリンクはなかなか珍しいですよね。阿波踊り専用なんて、あまりに限定的すぎて逆に気になってしまいます。



この投稿には「そんな阿波てないで」「そろそろ身体が勝手に阿波踊りを始める…」「副作用で踊らずにはいられなくなる？🤭」など、リプライ欄には多くの笑いとツッコミの声が続出でした。



もちろん実際には、すだち＆ゆず風味の爽やかな炭酸飲料なのですが、「専用」と書かれてしまうだけで、なんだか特別なパワーが宿っていそうな気がしてしまいますね。ユーモアと地域愛にあふれたこの商品に、ちょっとした驚きとクスッと笑える和みをくれた、心がほぐれる投稿でした。

