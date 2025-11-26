¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×ÍèÇ¯£±·î³«ºÅ¡¡½Ð¾ì¹»¾Ò²ð①Å×ÇÈ¹©¶È¹â¹»¤ÈµûÄÅ¹©¶È¹â¹»
¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤Î¹©¶È¹â¹»À¸¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë6¥Áー¥à¤ò¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é3Æü´Ö¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Å×ÇÈ¹©¶È¹â¹»¤ÈµûÄÅ¹©¶È¹â¹»¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥é¥³¥ó¡ª¡×
¸©Æâ¤Î¹©¶È¹â¹»À¸¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤¬2013Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥é¥³¥ó¡×¡£
14²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢6¹»6¥Áー¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£
ÍèÇ¯1·î¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤È¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÚ¤«¤éÅÅµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¾ー¡ª¤ªー¡ª¡×
ÅÚ¤«¤éÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¡ª¡©
¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å×ÇÈ¹©¶È¹â¹»ÅÅµ¤²Ê¤Î¥Áー¥à¡ÖTONAMI ELECTRICAL2026¡×¤Ç¤¹¡£
Å×ÇÈ¹©¶È¹â¹»¡¡¹â°æ½Ù¤µ¤ó
¡ÖÅÅµ¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤È¯ÅÅ¡ÊÊýË¡¡Ë¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÅÚ¾íÈ¯ÅÅ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Íµ¡Êª¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÅÅ»Ò¤òÊü½Ð¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÃæ¤ËÅÅ¶Ë¤òËä¤á¤ë¤È¡¢ÈùÀ¸Êª¤¬ÉÕÃå¡£
ÅÅ¶Ë¤ËÅÅ»Ò¤òÅÏ¤·¡¢ÅÅÎ®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¦¤Î¤Ï¡¢Å×ÇÈ»ÔÆâ¤Ç½¸¤á¤¿¡¢°ì¸«²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤ÅÚ¡£
¤³¤ì¤òÍÆ´ï¤ËÇö¤¯Éß¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÅÅ¶Ë¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅÚ¤òÊ¤¤¤Èï¤»¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¿å¤ÏÈùÀ¸Êª¤¬À¸¤¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¤òÅÅ¶Ë¤Ø±¿¤ÖÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¥×¥é¥¹¤ÎÅÅ¶Ë¤ò¾è¤»¡¢Àþ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð¡¢ÅÚ¾íÈ¯ÅÅµ¡¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÄ¾Îó¤Ë·Ò¤®¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä
¡Ö¤ªー¡ª¡×¸«»ö¡¢LED¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Å×ÇÈ¹©¶È¹â¹»¡¡Â¼¾å¾À¸ç¤µ¤ó
¡ÖÅÚ¾íÈ¯ÅÅµ¡¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÅÅ°µ¤¬½Ð¤¿»þ¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Å×ÇÈ¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¸ø±à¤ÇËèÇ¯12·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥¥é¥¥é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡£
¤³¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤òÅÚ¾íÈ¯ÅÅ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Îµåº¬À¸»ºÆüËÜ°ì¤ÎÅ×ÇÈ¡£
¤½¤ÎÅ×ÇÈ¤ÎÅÚ¤«¤é¡ÖÅÅµ¤¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ê¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¡Ä²ð¸î¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ð¸î¤¹¤ë¿Í¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢µûÄÅ¹©¶È¹â¹»ÅÅµ¤²Ê¤Î¥Áー¥à¡Öfeat.ÅÅ¹©¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢4¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÅÅµ¤¹©³ØÉô¡×¤È¤¤¤¦Éô³èÆ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µûÄÅ¹©¶È¹â¹»¡¡髙ß·ÂçÀ»¤µ¤ó
¡ÖÉô³èÆ°¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥¤¥³¥ó¥«ー¥é¥êー¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥¹¥«ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¡£
¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥»¥ó¥µー¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¼«Æ°¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ´¤Î¼Ö¤¤¤¹¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ò»È¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤äÏ·¿Í¥Ûー¥à¤òË¬Ìä¡£
¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦¿Í¤ä¡¢»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é2¤«·î¤«¤±¤Æ»îºî¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¤¤¹¤¬¤³¤Á¤é¡ª
¼Ö¤¤¤¹¤Î²¼¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢À©¸æÁõÃÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥âー¥¿ー¤ËÀÜÂ³¡£
¼ÖÎØ¤ËÉÕ¤±¤¿¥®¥¢¤ò²ó¤·¤ÆÆ°¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤Ë¹õ¤¤¥Æー¥×¤òÅ½¤ê¡¢Ìµ¿ÍÁö¹Ô¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¸¤ã¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤»ー¤Î¡×
¡Ö¤ª～¤Ã¡©¤ª¡©¡×
¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ß¡¢¥»¥ó¥µー¤¬¥é¥¤¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¤ÈÄä»ß¡ª
º¸±¦¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¡¢Àß·×ÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë»î¾è¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î¡¢µûÄÅ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡£
°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²þÎÉ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¥Öー¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¡Ä
¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡ª¡×
¡ÖÀÞ¤ì¤¿ー¡ª¡×
¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¤ï¡×
¥âー¥¿ー¤ò¸ÇÄê¤¹¤ëÉôÉÊ¤È¡¢¥»¥ó¥µー¤ÎÀ©¸æÁõÃÖ¤¬ÆÍÇ¡¡¢ÇËÂ»¡£
»î¾èÂÎ¸³¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÃ¯¤â¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ãæ»ß¡£
°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢µûÄÅ¹©¶È¥Áー¥à¡£
Âç²ñÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡©
¤¢¤¹¤Ï¡¢ÉÙ»³¹©¶È¹â¹»¤ÈÉÙ»³ËÌÉô¹â¹»¤Î2¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£