◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

巨人の大勢投手が２６日、最優秀中継ぎ投手賞に輝き、都内で行われた「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」に出席した。

今季は新人時代から担ってきた守護神の座をマルティネスに託して、主に「８回」を担ってきた。今季は６２試合に登板して８勝４敗、防御率は２・１１。さらに５４ホールドポイントで最優秀中継ぎタイトルを獲得した。

右腕は「名誉なことなので、あの場に立てて本当によかったと思います。周りを見てもすごい選手ばかりなので、こういう人と肩を並べて立てるように来年以降も活躍してこういうオフを迎えられるようにしたいと思います」と語った。

シーズン前から阿部監督にタイトル獲得指令を出されていた背番号１５。指揮官へ向けて「ご褒美待ってます！」とおどけたが、「個人的にはよかったんですけど、本当に野手のみなさんのおかげなので。チームとしては悔しい結果に終わっているので、やっぱりご褒美はやめておきます！まだまだ上を目指してやりたいと思います」とすぐさま訂正。「数字的にももっと改善するべき点だったり、自分が求めているものにたどり着いていないので満足することなくシーズン通して結果を出していくことを求めてやっていきたいです」と語った。