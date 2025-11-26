砺波市の散居村が広がる地区で先月さまざまなブースが並ぶマルシェが開かれました。

住民の高齢化が進む中、若い人たちに地元の良さを知ってもらおうと企画されたもので、地元の小学生も参加しました。

地域の維持に向けた取り組み、梅本記者のリポートです。



砺波市南部の鹿島地区です。

先月11日、マルシェが開かれ雑貨や食べ物など20のブースが出店しました。

時折雨が降ったにもかかわらず、会場は大勢の家族連れなどで賑わいました。





「氷見から来ました。インスタでちょっとこのマーケット（マルシェ）のやつを見て来ました。すごい活気あっていいと思います」「こういう場所がいいなって思える機会になるんじゃないかなと思うので、いいことだと思います」マルシェには、地元の砺波南部小学校の6年生も総合学習の一環で出店しました。ブースのテーマは「自分たちが暮らす地域の未来」です。「はい正解です、おめでとうございます」「これは持って帰っていいの？」「はい、ありがとうございました」訪れた人たちに鹿島地区に関するクイズを出したり、毎年参加しているとなみ夜高まつりのあんどんの絵付けを体験してもらったりして、地域の魅力を伝えました。「こんなに子どもたちも楽しそうに、しかも率先して6年生の子がお店も開いたりしてやっている姿を見て、こちらも元気もらえました」さらに子どもたちは、今後の学習に生かすため、訪れた人たちにアンケートも取りました。初めて開催されたマルシェに、地区の関係者は。「鹿島を知ってもらえるっていう機会が増えることは、すごくうれしいことです」「鹿島の発信でもあるし、いいきっかけなんじゃないかなと思います」マルシェを企画したのは、鹿島地区に住む前田祐大さん（36）です。前田さんは、若い人たちに地元の良さを知ってもらうことが、地域の未来につながると考えています。前田祐大さん「ほかの地域に行ったらこんな楽しいことなかったなとか、っていうふうに思えるようなものを作っていけば、ほんとに、ここに参加した子どもたちの、人生の意味になるのかなと、思っています」散居村が広がる砺波市南部の鹿島地区には、135世帯・およそ400人が暮らしています。しかし、住民の高齢化が進み、空き家も出始めているといいます。前田さんは去年までの5年間、仕事のため北海道で暮らしました。雄大な自然を体感する一方、過疎が進み荒廃していく地域の様子も目の当たりにしたといいます。危機感を抱いて鹿島地区に戻った前田さんは、地域づくりには、住民自身が地域の現状を知ることが欠かせないと考えました。そして共感してくれた20代から40代の6人で、グループ「ジョインレボ」を立ち上げました。「つなぐ」「楽しむ」「加わる」「革命」といった意味が込められていて、マルシェの開催は活動の一環です。メンバーは不動産業や農業に携わる人、デザイナーなど。活動の中で、散居村ならではの課題も話題に上り、さまざまな課題に向き合っていきたいと考えています。前田祐大さん「散居村といわれるような一軒家、農家をしながらということになると、家と土地がすごく大きいんです、これを引き継ぐという時にそれが資産なのか、もしくは今の世代には負担になるような負債に近いようなものに感じる人たちもやっぱりいる」不動産業に携わるメンバーの久保田晃克さんは、空き家などの課題の解決策を見つけたいと考えています。久保田晃克さん「親の家を何かせんなんとか、受け継いだ家を何かせんなんという思いの方がどれだけいるかというところが、本当にどれだけいて、どう解決せんなんかというちゃんとした思いを持っておられる方を探すのが、一番難しいなと思っています」砺波南部小学校の児童も、地域について考える学習活動の一環としてマルシェに参加しました。子どもたちは準備を進める中で、自分たちが暮らす地域の特色を改めて実感しました。「なんか暮らしやすくて、なんか魅力あふれるところ、です」「夜高とか獅子舞とかいろんな伝統があって、自然も豊かでいいなって思います」グループ「ジョインレボ」は住民のつながり作りや地域の魅力発信のため、マルシェの定期開催や空き家の活用などに取り組んでいきたいとしています。家が大きすぎるというのは散居村ならではの課題ですが、地元の人たちが地域の未来を検討するのは大事だと思いました。マルシェに小学生が参加したのも印象的でした。砺波南部小学校では、来年6年生になる現在の5年生に、今回の取り組みを引き継ぐことを検討しているそうです。