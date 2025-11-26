◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

正力松太郎賞を授賞したソフトバンク・小久保裕紀監督は壇上で「この賞は今年のプロ野球界の発展に最も貢献した球界関係者に贈られるということで。２０２５年シーズン、同じ山を登り切った福岡ソフトバンクホークス組織全体でいただく。その結晶ではないかなと捉えております」と喜びを語った。「波乱万丈のスタートでした。４月終わって、借金６の最下位」と主力の故障が続出した今季を回想。「開幕戦に名を連ねたスタメンがそろうことはありませんでした。そんな中でも決して諦めることなく、最後まで優勝を目指して戦い抜いた選手たちに心から敬意を表します」とナインをたたえた。

また、侍ジャパンの元監督でもある指揮官は球界全体の話題にも触れ「来年２０２６年、３月にはＷＢＣ開催されます。大谷翔平選手も参加を表明しました。侍ジャパンのために、最高の日本代表を作れるようサポートしていきたいと思います」と約束。「このプロ野球界の発展に貢献できるよう、精いっぱい精進して参ります」と誓った。