26日(水)は、各地で雨の降った時間がありました。27日(木)は一時的に晴れますが、天気は下り坂となりそうです。



まず、みなさんに思い出していただきたい気象に関する言葉『JPCZ』を説明します。



◆JPCZとは

ここ数年で冬の時期によく聞くようになった言葉で、日本語では『日本海寒帯気団収束帯』といいます。強い寒気の影響で日本海で風がぶつかり合って発生する〝発達した雪雲の帯〟のことで、JPCZの雪雲がかかる場所では〝極端な大雪〟となることがあります。

最近は、『線状降水帯の雪バージョン』とも言われることもあります。



実際に『JPCZ』で大雪になった例がコチラです。

2025年2月7日～8日にかけて、JPCZと低気圧の影響で新潟市中央区でもドカ雪となりました。最深積雪は63cm、しかもたった一晩でこれだけの雪が積もりました。



新潟市中央区は比較的雪が少ない傾向ですが、JPCZによる雪雲がかかると平地・山沿い関係なく大雪をもたらします。これからの季節、天気予報で『JPCZ』という言葉が出てきたら一層の注意・警戒をする必要があると覚えておいてください。





さて、27日(木)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。



◆27日(木)午前9時の予想天気図

はじめ高気圧に覆われますが、日本海から低気圧や前線が東に進んでくるでしょう。県内は晴れる時間が長くなりますが、夜遅くは一部でにわか雨がありそうです。帰る時間が遅くなる方は、雨具を持ってお出かけください。



◆27日(木)の予想気温

最高気温は15℃前後のところが多く、今日と同じくらいかやや高いでしょう。

日差しが届くのもあり、昼間は幾分過ごしやすくなりそうです。



一方、最低気温は今朝より低く5℃前後のところが多いでしょう。

霜が降りるほどの冷え込みのところもありますので、朝は万全の寒さ対策を必要です。