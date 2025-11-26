県内ではインフルエンザが猛威を振るっていて、警報レベルを過去最も早い時期に超えて以降、さらに感染が急増しています。

先週の1医療機関あたりの患者数は前の週のおよそ1.8倍に増えました。

原因の一つは「変異株」とみられていて専門家は基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。



県によりますと、今月23日までの1週間に県内47の医療機関から報告された患者数は、1医療機関あたり60.83人でした。

過去最も早く警報レベルを超えた前の週の34.58人から大きく増加しました。





年齢層別では特に15歳未満の子どもで増えていて、今後さらに感染が拡大することが懸念されます。また県は、今週に入って黒部市の若栗小学校と富山市の県立雄峰高校が休校となったほか、小・中・高校のべ50校で学年・学級閉鎖の措置が取られたと発表しました。県衛生研究所の大石所長は、今シーズンのインフルエンザの流行が早い理由について、次のように話します。県衛生研究所 大石和徳所長「今年も増加しているインバウンド、この旅行客の増加っていうことがあって、海外からのインフルエンザウイルス株が持ち込まれている可能性は、ひとつあるかもしれない」患者急増の背景には、全国で確認されているH3N2型の変異株が影響している可能性があるといいます。「A香港型の中で変異株が急速に増えているようで、これが小児の中で流行が大きくなって、それが今の急速な症例の増加っていうことにつながっている可能性があるかもしれません」大石所長は重症化を防ぐため、ワクチン接種やマスクの着用、手洗いなど基本的な感染対策を呼びかけています。また、年末年始までに流行が収まらない場合、感染が著しく拡大する可能性があると指摘します。「年末年始の人の移動っていうのが、大きくなるわけじゃないですか。そうすると流行が大きいまま年末年始に入っちゃう流行が拡大する可能性がありますよね。もう一点、新型コロナウイルス感染症が年末年始に増えてくる可能性が十分あるわけです。同時流行っていうこともある可能性もあるので、十分、これからの発生動向をしっかり、インフルエンザと新型コロナ、しっかり見ていく必要があると思いますね」