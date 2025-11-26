【ちいかわ】「うさぎ」「モモンガ」にフィーチャリング☆つなげて飾れる “だらけ” なフィギュア
フィギュアブランド「GPSBOX」より、『ちいかわ』の「うさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」が新登場。うさぎファン、モモンガファンの方必見です！
☆可愛らしい表情やスタイルのフィギュアシリーズをチェック！（写真23点）＞＞＞
イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品『ちいかわ』。
いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、時には少しハードな日常の物語だ。
2025年11月現在、Xのフォロワー数は438万人を超え、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でのアニメ放送中。映画化も決定している。
このたび、2025年11月27日（木）11時〜12月3日（水）正午12時の期間、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて、フィギュアブランド「GPSBOX」が手掛けるうさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」の受注予約がスタートする。
どちらのアイテムも様々な表情・スタイルのうさぎやモモンガが各6種類ずつラインナップ。
フィギュアは台座をつなげると円形になるので、お気に入りを探すのも、全部集めて飾るのも楽しそうだ。
単品はランダム封入・ブラインド仕様となっており、1BOX購入は全種をコンプリートすることができる。
『ちいかわ』キャラクターの「かわいらしさ」を最大限に楽しめる、集めて嬉しいフィギュアシリーズをお見逃しなく！
（C）nagano
