高市政権で初めてとなる党首討論が行われ、立憲民主党の野田代表は、台湾有事をめぐる高市首相の発言が日中関係の悪化を招いたとして、責任を追及しました。

高市首相、初の党首討論。その評価はどうだったのでしょうか。日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンを中心に解説します。

1.首相の「不安」野党の「不安」

2.首相×野田代表 勝ったのは？

3.高市政権「勝負の1か月」

■与党「脱線しないか」 野党「攻めづらい」

──まずは高市首相の「不安」、野党の「不安」とは何でしょうか？

初のトップ対決でしたが、与野党双方から「不安」の声が出ていました。

まず、高市首相サイドです。ある自民党のベテラン議員は「発言が踏み込みすぎないか」と不安をのぞかせていました。というのも台湾有事をめぐる高市首相の発言に対して、中国が反発を強めています。政府内からも「踏み込みすぎた」との指摘が多いんです。また「脱線しないか」というのが自民党内の不安です。

──自民党は高市首相の発言が脱線しないかを不安に思っているということですが、野党にはどんな不安があったのでしょうか？

野党の不安は「的確な批判をしないと、批判の矛先が野党に向かうという不安」です。この背景には高市政権の高い支持率があります。

ある野党の党首は「支持率が高いので非常にやりづらい」。そのために、戦略として立憲幹部は「批判・対決型でなく対話・提案型の議論をする」などと話していました。

「攻めづらい」というのが、野党側の不安です。

■首相、発言めぐる「苦しい言い訳」以外は「安全運転」

──そうした不安を抱える中で行われた党首討論ですが、その評価は、周辺の議員を取材した中ではどうだったのでしょうか？

与野党議員の12人ずつに、政治部の総力を挙げて取材しました。

5人が高市さんの勝ち。8人が野田さんの勝ち。11人が「引き分け」という評価でした。引き分けが一番多かったです。

高市首相に多く出た評価は「安全運転」というキーワード、野田代表に多く出た評価は「攻め切れず」とういう声でした。

この日最も議論が過熱したのは、台湾有事をめぐる発言です。

高市首相は「具体的なことを言及したいと思わなかったけど、政府答弁を繰り返すだけでは委員会が止まってしまうから」と説明しました。

政府内からも「踏み込みすぎた」と言われる発言を、高市首相は「自分は意図しなかったけれど、国会運営に支障が出るから誠実に答えただけだ」と説明しましたが、これは「苦しい言い訳」と言えます。

──国会運営に支障が出るのですか？

高市首相としては、同じ答弁を繰り返していると、「質問に答えていない」と野党側が反発して国会が止まるからと説明したのですが、質問も答えが逸脱すれば、さらに国会にも影響が出たり、日中関係にも影響が出ていますから、これをどう捉えるかということなんです。

少なくとも野党側はこの日、この発言に一番反発しています。「自分の失言の責任を国会運営のためというのは無理がある」と。自民党内からも厳しい声が出ていて、「あの言い訳はかなりまずい」などの声が出ていました。

一方、この発言以外、高市首相は「安全運転」で攻撃をかわしたという印象です。

これまでの取材で高市首相へのプラス評価は「安全運転で、逃げ切り勝ち」。マイナス評価は「野田さんの発言に対して軽かった」という声などがありました。

一方、対照的だったのは、国民民主党の玉木氏のスタンスです。一言で言うと、かなり高市首相に「足並みをそろえた」印象です。

玉木氏は持論である年収の壁の引き上げを高市首相に求めましたが、2人ともに「一緒に、ともに、関所を乗り越えよう」と歩調を合わせていたのが印象的でした。

■「ここから1か月が勝負」と首相周辺

初の党首討論が終わりました。3つめのギモン「勝負の1か月」というのは、どういうことなのでしょうか？

高市政権は11月21日で、発足から1か月を迎えました。首相周辺は「順調な滑り出しだったが、ここから1か月が勝負」と話しています。

来週から、補正予算案の審議がスタートする予定です。少数与党国会で、どう野党の協力を得るのか。ある政府関係者は「12月はいばらの道になる。高い支持率もいつまでも続くと首相自身も思っていない」などと話しています。

次の1か月は、緊張感が続く展開となりそうです。