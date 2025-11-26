12年前、「餃子の王将」を展開する会社の社長を殺害した罪などに問われている暴力団幹部の男の裁判が始まり、男は「私は決して犯人ではありません」と無罪を主張しました。

特定危険指定暴力団「工藤会」系組幹部の田中幸雄被告は2013年、「王将フードサービス」の本社前で、当時社長だった大東隆行さんを拳銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。

現場周辺から見つかったたばこの吸い殻から検出されたDNAの型が田中被告のものと一致しましたが、犯行を裏付ける直接的な証拠はなく、26日の初公判で田中被告は、「私は決して犯人ではありません。到底承服できません」と無罪を主張しました。

その直後、遺族とみられる女性が「何が無罪やねん。うちの大切なお父ちゃんを殺したんや」と叫び、裁判が一時休廷する一幕もありました。

検察側は、事件の報道の後、知人に「警戒を解いてはならない。息をひそめて行動するべき」と連絡していたと明かす一方、弁護側は「犯行当時、被告は福岡県内にいた可能性がある」と主張しました。

裁判は11回の審理を経て、来年10月16日に判決が言い渡される予定です。