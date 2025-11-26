女優の福原遥（27）が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り」のオープニングイベントに出席した。

福原は、ニットワンピースに黒のレザージャケットを組み合わせたコーデを披露。「元々すごく寒がり」と打ち明け、「UGGさんの洋服や靴は、本当に暖かくて着心地も良いところが好き。厚底ブーツも洋服に合わせやすいので、たくさん愛用させていただいています」と笑顔を浮かべた。

清楚なパブリックイメージとは真逆のレザージャケットについても「強くなり過ぎず、ボアの部分がすごく大きいので、冬っぽさで、可愛らしい印象も出るようなレザージャケットになっている」とコメント。普段はあまり着用しないアイテムだというが「すごく可愛いなって思って…ポイントですね」とアピールした。

同ブランドの靴で訪れたい場所は、クリスマスマーケット。「冬になると、本当にずっと履いてるんですよ。アグさんの靴」と語り、「イルミネーションも好きなので、イルミネーションを見ながらクリスマスマーケットで色んな買い物、美味しいご飯食べたりして遊んでいきたいな」と目を輝かせた。