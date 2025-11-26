スタジオには気象予報士の平島さんです。本格的な雪のシーズンを前に、県内各地で準備が進んでいますね。



富山市の「内山邸」では、きょう雪つりの作業が行われました。

豪農の館、内山邸の庭園には、およそ1000本の庭木が植えられていて、毎年この時期に雪つり作業を行っています。今年もマツやモミジなどおよそ120本に雪つりや雪囲いを行う予定です。



冬に向けての準備が進む一方で季節外れの黄砂が日本に飛来していますね。





富山にもあさって金曜日に黄砂が飛来する予想です。こちらは気象庁が発表している黄砂情報です。きのう九州地方で観測された黄砂は、きょうは東海地方などに広がりました。そして、これで終わりではなく、また新たな黄砂がやって来ます。富山には28日金曜日未明頃に飛来する予測です。秋の黄砂は、とても珍しいですよね。平年のデータを見ても、11月に観測されることはほとんどありません。気象庁が発表している黄砂観測の平年値です。春に多く、最も多いのは4月の6.2日です。一方、11月の平年値は0.4日で数年に1回あるかどうかという少なさです。では、どうして今回、この時期に黄砂が飛ぶのでしょうか。その理由は、発生源であるゴビ砂漠などで雨が少なく乾燥が続いたことです。そこに低気圧による強風が吹いて砂が舞い上がったと考えられます。特に呼吸器や循環器に病気やアレルギーがある人は、外出のときはマスクをするなど対策が必要です。続いては、きのう気象庁が発表した3か月予報です。12月の予報が修正されました。以前は12月は冬型の気圧配置が強まり雨や雪が多いと予想されていました。しかし今回の予報では北陸地方の12月は「平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない」となっています。以前は偏西風が平年より南側を流れ、北からの寒気が入りやすくなると見られていましたが、今回の発表では「偏西風は平年と同様の位置を流れる」に修正されました。1月と2月は「平年と同様に曇りや雪または雨の日が多い」見込みとなっていますね。平年並みと聞くと、少しホッとする人もいるかもしれませんが、12月から2月の平年並みの降雪量の合計は235センチ、最深積雪は51センチにもなります。強い寒気が入れば、大雪となる可能性があります。油断してはいけないということですね。