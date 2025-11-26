巨人は２６日、日本ハムから国内ＦＡ権を行使していた松本剛外野手（３２）と選手契約を結ぶことについて合意したと発表した。

発表を受け、松本がインスタグラムを更新。清宮幸、北山らとの写真を添え、古巣日本ハムファンへのメッセージを記した。

▽コメントは以下。

「報道にもあったように来季から読売ジャイアンツでプレーすることを決めました。迷ったらチャレンジ！！新しいところで勝負します。

ファンの皆様には感謝しかありません。どんな時も暖かく応援してくれてたくさん力をもらいました。エスコンでの声援は忘れることはないです。僕は北海道が大好きです。ファイターズも大好きです。それはずっと変わりません！！リーグは違いますが少しでも気にかけていただけたら幸せです。１４年間ありがとうございました。

そしてジャイアンツファンの皆様 ジャイアンツの一員として認めてもらえる様、日本一目指して精一杯戦っていきます！これからよろしくお願いします」

松本は１１年度ドラフト２位で日本ハム入り。２２年には打率・３４７をマークして首位打者を獲得した。２２年に２１盗塁、２４年には２０盗塁を記録するなど、走塁技術も光る。

強打の右打ち外野手は巨人の補強ポイントに合致。外野のレギュラー候補として、大きな期待が集まる。