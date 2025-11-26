高市早苗首相と野党４党の党首による国会党首討論が２６日、行われた。立憲民主・野田代表は、冒頭から高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している問題を追及した。

野田代表は、米国も台湾問題について曖昧戦略をとっている中での当該発言で日中関係が悪化しているとして「国益を損なうものだ。独断専行だったのではないか。責任を感じているのか」と問うた。

高市首相は「首脳会談で確認したとおり戦略的互恵関係を包括的に構築する」「日本は常に中国との対話に建設的、オープン。対話を通じて今より包括的な良い関係を作っていく、国益を最大化する、これが私の責任だと感じている」と述べた。

野田氏は「総理の発言に端を発してこうした状況が生まれたことについて、どのように責任を感じているかとお尋ねをさせていただいた」と指摘。台湾発言があった予算委で質問した岡田克也氏が批判にさらされているとし「筋違いだ。発言者の責任は重たい」「一議員の頃の考えを、総理大臣になり自衛隊の最高指揮官として言葉にしていいかは別の問題。言ってはならないこともある。持論をうっかり発言することは軽率だ。なぜこうした発言をされたのか、真意を聞きたい」と問うた。

高市首相は「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合して判断すると、繰り返し答弁いたしております」とした。

そのうえで、予算委員会では、過去の自民党総裁選時の台湾有事に関する発言について聞かれたと説明。

「質問者のほうから台湾有事に限定して、またシーレーンの封鎖にも言及されての質問があり、その時に私も具体的なことに言及したいとは思いませんでしたけれども、こと予算員会でございます。政府のこれまでの答弁をもう１度、もう１度と繰り返すだけでは、場合によっては予算委員会を止められてしまう可能性もある」と述べた。

議場がどよめき、野次も飛んで騒然となった。

高市首相は「国会議員は全国民の代表でございます。具体的な事例を挙げて聞かれましたので、その範囲で私は誠実にお答えしたつもりでございます」と述べた。

再度、政府見解を繰り返した後に、「我が国は台湾に関する全ての権利権限を放棄しておりますので、台湾の法的地位や認定をする立場にはございません」と語り「あくまでも聞かれたことに対して、言える範囲で答弁をさせていただきましたが、日本国政府の統一見解は昨日、閣議決定させていただき、先ほど来の答弁どおり。それ以上でもそれ以下でもございません」とした。

中国が激しく発言撤回を求めている中での、高市首相の「言える範囲」との国会発言に、ネットも反応。「言える範囲で答弁した 取り消さない高市早苗」「明確な発言は撤回はなし！」「言える範囲を超えたから、問題になってんだけどね」「言える範囲を越えていたから問題になっています」「いまだにあれが『言える範囲』だと判断しているのなら、国民はこの先も災難を覚悟せねばならんね」「言っていい範囲を超えたのではないかと」「言える範囲を超えているから中国が激怒しているのでは？」との不安が投稿された。

一方で「答弁は日本の従来からの政府の立場の範囲だった」との意見も投稿された。