¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡¡¹ßÈÄ¹ð¤²¤é¤ì¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡Ä¡×¼Õºá²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¡ã²ñ¸«2¡ä
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤òÍýÍ³¤ËÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¤¤ç¤¦¡Ê26Æü¡ËÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÁÆ¬Á´Ê¸¤ÎÂ³¤¤È¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ÎÁ°È¾¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢TOKIO¤À¤Ã¤¿¡×
¢§¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó
»ä¤ÏÅö½é¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤Ë¾ï¼±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Î²áµî¤Î¹ÔÆ°¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿»öÊÁ¤âÁ´¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜ·ï¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¸ÖÅÄÀèÀ¸¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ï²¿°ì¤Ä³ð¤ï¤ºº£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¤Ç¤¤º¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¡¢¿Í¸¢µßºÑ¿½Î©¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢TOKIO¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤äSTARTO¼Ò¤ÏÁ´¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¤³¤Î´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¤òÊ£¿ô²ó¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬º£¸å¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤·¤Æ¤´Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÑÍý¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤Ê¤É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢TOKIO¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ëÅç¡¢¾¾²¬¤Î2¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÅ´ÏÓ!DASH!!¡×¤â¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ø·¸¼Ô¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TOKIO¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤êÇÛÎ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â°ì¸ÀÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¤Þ¤À¡¢»ä¼«¿È¤Îº£¸å¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¼Õºá¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤´ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¡¢ÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Î°ÕÌ£¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤ªµö¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤ò¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¡Ö¹ßÈÄ¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
ÊÛ¸î»Î¡§
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ëÊý¤«¤é¤´¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¡¢ÀâÌÀ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤´Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Æü¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÖÅ´ÏÓ!DASH!!¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷À¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡£
ÊÛ¸î»Î¡§
¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÁÆ¬¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤âÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½6·î¤ËÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉë¤¤¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¹ßÈÄ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡§
¤Ï¤¤¡£Åö½é¤Ï¡ÖÀ©ºî¶ÉÄ¹¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÅ´ÏÓ!DASH!!¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°§»¢¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¶ÉÄ¹¤ÎÊý¤È¾¯¤·²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¡¢3»Ç¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶É¤ÎÊý¡¢¤½¤ì¤«¤éÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÆÍÁ³¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¸å¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¿²»µ¡Ç½¤ò²ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îºï½ü¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤´Î»²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Çºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶É¤ÎÊý¤«¤é¡Ö²¿¤«»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤È¥Ú¥ó¤Ç¥á¥â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ìÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¡¢¤½¤ì¤«¤éÉÔ°Â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ²¿¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÊý¤«¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦Æ¬¤ÎÃæ¤ËÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂçÊÑÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡¢Â¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¹ßÈÄ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¡½¡½ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹ßÈÄ½èÊ¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡©
¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡§
¤¤¤Þ¸½ºß¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½èÊ¬¤Î½Å¤µ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¡§
»ä¤«¤éÊäÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö½èÊ¬¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤¬²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È¤«¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î»ö°Æ¤ÎÇ§Äê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼êÊý¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤¬¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î»×¤¤Åö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏµÕ¤Ë¾ï¼±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ÎÁ°¸å¤ÇÆü¥Æ¥ìÂ¦¤«¤é¶¯¤¤Ê¸¸À¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¡È¼«¸ÊÊÝ¿È¡É¤È¤«¡È´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Ê¸¸À¤Ç¤Î½ñÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¡£²þ¤á¤Æ¹ßÈÄ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬»×¤¦»ö¤Ï¡£
¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡§
¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ÎËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡£¤½¤ì¤«¤éÂÐ³°ÀâÌÀ¤ò¤Ç¤¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤³¤Î»×¤¤¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾õ¶·Åª¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÊý¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤½¤ì¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦½èÊ¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÊÛ¸î»Î¡§
»×¤¤Åö¤¿¤ëÆâÍÆ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Áê¼êÊý¤Î»ö¾ð¤È¤«µ¤»ý¤Á¤ÎÇ§Äê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç´Þ¤á¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡¢½èÊ¬³ºÅö»ö¼Â¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸øÉ½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬µ¤»ý¤Á¤Î°¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
