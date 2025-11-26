12月12日に発売される女優・藤粼ゆみあさんのファースト写真集（仮）（東京ニュース通信社）の誌面カットが公開されました。



【写真】10代とは思えない大人で艶やかなオーラを放つ藤粼ゆみあさん

藤粼さんは俳優・岡田准一が主演および初のプロデュースを手掛けたNetflixシリーズ超大作『イクサガミ』でヒロインに抜擢され、注目を集める若手女優。



公開された写真は、同作の撮影場所となったギリシャ・アテネで宿泊したホテルの部屋での1枚。バサっとした自然体のボブヘアに薄手のキャミソールワンピースを着たこのカットは、透明感があり、素朴な雰囲気を持ちながら、17歳（撮影時）とは思えない大人で艶やかなオーラもまとっています。



Amazonおよび楽天ブックス限定で発売される藤粼ゆみあ「ファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）」に付属するカレンダーからも、先行カットが公開されました。夏空の下、顔を赤らめながらおどけるようににっこりと笑う、天真爛漫な魅力があふれる一枚です。カレンダーは、藤粼さんを身近に感じられるオフのような表情や無邪気な姿のカットをふんだんに使用し、カジュアルに楽しめる内容です。



【藤粼ゆみあさんプロフィール】

2008年2月16日生まれ。広島県出身。2023年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画「パレード」、CM広告「東京メトロ」、「スマレジ」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演するなど、活躍の場を広げる。現在、湖池屋「ピュアポテト 鬼ノ宴」のCMに出演中。