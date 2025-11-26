【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】鬼の指導も思いやり？義母とジョギング＜第13話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第13話 鬼の指導
【編集部コメント】
クミさんはお義母さんの的確な指導のもと、一緒に走りはじめました。ギブアップしたままじゃ、なにも変わらない……。自分に対するそんな悔しさもあったのかもしれませんね。クミさんが「派手なウェアはやめてほしい」と言ったからか、お義母さんの服装も控えめです。お義母さんはクミさんが思っている以上に、クミさんのことを考えてくれてるのかもしれないですよ！？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
