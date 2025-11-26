シンガーソングライター Gen Kakonが、新曲「Why am I doing (what I’m doing)」を本日11月26日に配信リリースした。

Gen Kakonは、今年3月に「愛と哀の共同体」、続く10月に「Boy, Don’t Cry」をリリース。新曲「Why am I doing (what I’m doing)」は、インディーズリリース3部作の3作目だ。社会で生きる中で感じる孤独、不安、葛藤を抱えながら、それでもなお“音楽”と“夢”を信じ続けようとするGen Kakon自身の思いに向き合って生まれた楽曲となっており、飾らず、真っ直ぐに響くその声が、聴く者の胸に深く刺さるような作品に仕上がっている。

共同サウンドプロデューサーには釣俊輔、レコーディングには伊吹文裕 （Dr）、森光奏太（Ba）が参加。配信と同時にリリックビデオも公開されている。

なお、12月3日には本人出演のMVが公開される。

