24ºÐ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬¤ó¡¢Í¾Ì¿3¥«·î¡ÄºÆÈ¯¤äÆ®ÉÂÀ¸³è·Ð¤¿32ºÐ³ÊÆ®²ÈàÉü³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë´¶ÎÞ¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¶¯¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥×¥í³ÊÆ®²È·ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡¡24ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¡¢Í¾Ì¿3¥«·î¡Ä¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¤¿32ºÐ³ÊÆ®²È¤ÎàÉü³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆü¾ïVLOG¤òÅê¹Æ¤·¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¿Ü¾Âç¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿©»ö¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÉÂµ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¶¯¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¤Ï2012Ç¯¤Ë³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¡¢16Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯3·î¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë10¥»¥ó¥ÁÄ¶¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¶ÛµÞ¤Ç³«Ê¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯9·î¤ËºÆÈ¯¡¢ÇÙ¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤â¸«¤é¤ì¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÀë¹ð¡£¼£ÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¾Ì¿3¥«·î¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢²½³ØÎÅË¡¤ä¹³¤¬¤óºÞÉþÍÑ¤ò·Ð¤Æ18Ç¯4·î¤Ë³ÊÆ®µ»¤ØÉüµ¢¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÇÙ¤Î¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¡¢11·î¤ËÇÙ¤Î¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢19Ç¯¤Î5·î¤È8·î¤ËMMAÉüµ¢Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÇÙ¤Î¼ðáç¤¬ºÆÈ¯¤·¡¢1¥«·î¸å¤Ë¤Ï´ÎÂ¡¤Î¼ðáç¤âºÆÈ¯¡£ÇÙ¤Î¼ê½Ñ¤ä´ÎÂ¡¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±Æ±Ç¯11·î¤«¤é·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡22Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò½©ÍÕ¸¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¥×¥íMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼·ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£