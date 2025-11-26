¡Ö¤¦¤ï¡¼!´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×ÀèÀ¸¡õÀ¸ÅÌÌò¤«¤é2Ç¯¡Äà¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥Èá35ºÐ¡õ25ºÐÇÐÍ¥¤ËÂç´¿´î¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¡Ä¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×
¡¡ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌÌò¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é2Ç¯¡Ä¡£25ºÐÇÐÍ¥¤È35ºÐ½÷Í¥¤Îà¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÌÚ²Ú¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂô¸µµª¡£15Æü¤«¤é¾å±é¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃæÂô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ö¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡×¤Î½ª±é¸å¤Ë¹õÌÚ¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½éÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼!!!´ò¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥çËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×(TBS)¤ÇÃæÂô¤ÏÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¹»À¸¡¦¸¤ÄÍæÆ¡¢¹õÌÚ¤ÏæÆ¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Ç²ÈÄí²Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë»³½»¹áÆî»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£