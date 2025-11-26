Æ±µéÀ¸¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá31ºÐ²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥à·è¤á´é¥É¥é¥¤¥Öá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÈ»¿Í¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼È»¿Í¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGQ JAPAN¤Î´ë²è¤Ç¡¡¿··¿¥¢¥¦¥Ç¥£ A6¥¢¥ô¥¡¥ó¥Èe-tron¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊBEV¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿··¿¥¢¥¦¥Ç¥£¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¥¥á¥¥á¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ±¤â¤ªÍÎÉþ¤âÉáÃÊ¤È°ã¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÈ»¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÈ»¿Í¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼È»¿Í¤ÏÃæÂ¼¿®ÆóÏº(¸½¡¦ÆóÂåÌÜÃæÂ¼¶ÓÇ·½õ)¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£2002Ç¯¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£ËÙ±Û¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Ú¤Î93Ç¯ÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡¢½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤é¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¿ÀÌÚ¤ä»³ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡Öµ´Ê¿¡×Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡