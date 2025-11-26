アルビレックス新潟レディースの選手とサッポロビールの女性社員が交流会を開きました。



交流会は、異なる環境で働く女性同士がこれまでの失敗体験や経験を共有し、キャリアや人生におけるモチベーション向上を図ることなどが目的です。アルビレディースの選手・スタッフ、サッポロビールの社員合わせて11人が参加しかっ達に交流しました。



■アルビレックス新潟レディース 上尾野辺めぐみ選手

「職業が違っても共通するもの・目指すものは一緒だと聞けて楽しい2時間でした。」



■サッポロビール社員

「勝つため・結果を出すためにチームの中で自分がどのように振る舞うか意見を聞けていい機会になった。」



■サッポロビール社員

「準備に時間をかけるのが大事だということが共通した。」



アルビレディースとサッポロビールは、今後も女性活躍社会の推進などに貢献することを目指すとしています。