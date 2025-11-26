¡Ö¸ý¸µ¡¢¤È¤â¤Á¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢4ºÐÌ¼ÃÂÀ¸Æüà²ÈÂ²´é½Ð¤·¤ª½Ë¤¤á¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦°ì¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¡×¤ÎÀ¼¡¢Ì¼¤Îà´é½Ð¤·Éõ°õá¤âÀë¸À
¼ÂËå¤äµÁËå¡¢µÁ·»¤é¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¡Ä
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¸ø³«¤·¤¿à²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy 4th birthday my Angel¡¡°¦¤·¤¤Ì¼¤Î4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÈÅöÆü¤Ï½é¤ÎUSJ¤Ë ¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¿¤±¤É4ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤ªÍ§Ã£¤È¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤È ¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤È¤Î¹çÆ±ÃÂÀ¸Æü¤ò·×²è ¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¡¼¤Ð¤È¤¸¡¼¤¸¤È¥Ñ¥Ñ¤È³§¤ÇÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿ ¤ª¸ß¤¤¤ÎËå¤Èº£²ó¤ÏµþÅÔ¤«¤é¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ê¤±¤±·»¡Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂËå¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÈÄÌîÀ®Èþ¤Î¤Û¤«¡¢É×¤Ç¥×¥íÌîµåÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡¢µÁ·»¡¢µÁËå¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹â¶¶Èþ·ë¤é¤È¤Î¡É²ÈÂ²´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡¢Ì¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎºÝ¤ËÀµÌÌ¤Î´é½Ð¤·¤òÉõ°õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡4ºÐ¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ó¤Á¤ó²£´é¤Î´é½Ð¤·¤âÉõ°õ¤·¤Þ¤¹¡Ê¥µ¥Ö¹¤¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡Ë¡×¤È¡¢Ì¼¤Î´é½Ð¤·Éõ°õ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ÝÇ½³¦°ì¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÍÁá¤¤¤â¤ó¤À¤Í¡×¡Öµ×¡¹¤Î¥Ñ¥ÑÅÐ¾ì¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Í£°ì¤ÎÌþ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¸ý¸µ¡¢¤È¤â¤Á¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ëå¤ÎÀ®Èþ¤ÈµÁËå¤Î¹â¶¶Èþ·ë¤Ï¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖRoLuANGEL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¹â¶¶¤Ï2·î¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£