¡ÖATM¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤ï¡×39ºÐ·Ý¿Íà11·îµëÍ¿ÌÀºÙá¸ø³«¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤¨¡ÄÉÝ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊµëÎÁÌÀºÙ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡ÖÌ´ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Í¡Ä¡×
¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î39ºÐ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬11·î¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¡£²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊµëÎÁÌÀºÙ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¡Ä¤³¤ï¡Ä¤½¤¦¤«µÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ã¤Æ¸À¤¦¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤À¤«¤éºÇÄãÄÂ¶âÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡ÖµÕ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Î¶â³Û²Ô¤°¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤¤Ã¤Ä¡×¡ÖÌ´ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤¬¸ø³«¤·¤¿µëÍ¿ÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾»ÙÊ§¤¤Íó¤Ë113±ß¡¢º¹°ú»ÙÊ§³ÛÍó¤Ë102±ß¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£