白昼堂々行われた“万引き”をカメラがとらえていました。



札幌市中央区の美容室で、２万円を超えるヘアアイロンが盗まれる被害がありました。



午後１時半ごろ、多くの客でにぎわう美容室。



女は商品を手にとると、上着で隠すように持ち替えます。



あたりをキョロキョロと見回しながらー



商品を鞄にしまうような動きをして、そのまま店を出て行きました。



（吉岡記者）「昼間は人通りの多い道からもはっきりと見え、比較的死角も少ないこの店内でヘアアイロンが盗まれたということです」

被害にあったのは、札幌市中央区南２条西３丁目にある美容室です。



店によりますと、１１月２１日午後１時半ごろ、展示販売していたヘアアイロン１つが盗まれました。



販売価格は２万８６００円だということです。



（ＳＥＡＭ 丹後宏太さん）「ちょうど他のお客さまの接客をしていたり、(スタッフは)いたんですけど見逃していた。お昼だったので、他にもお客さんがたくさんいて、まさかそんな風になるとは思っていなかった」



女が入店してからヘアアイロンを盗んで店を出るまではたったの２分。



白昼堂々行われた、あっという間の犯行でした。



（ＳＥＡＭ 丹後宏太さん）「お客様に試してもらう商品だったので、返してもらえるなら返してもらいたい」



店は被害届を出していて、警察は窃盗事件として捜査しているということです。