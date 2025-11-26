歌手の大黒摩季（55）が26日、自身のインスタグラムを更新。12月24日に出演を予定していたライブが延期になったと発表した。

「WORLDWIDE ROCK STARS Christmas LIVE 2025 Suported by The SOLAR BUDOKAN」に出演予定だった大黒。THE SOLAR BUDOKAN公式Xのポストを引用する形で「出演が予定されておりました本公演につきまして、主催者より開催延期の発表がありました。詳細はイベント公式SNSをご確認ください」よ発表した。

THE SOLAR BUDOKANは公式Xで「12月24日の横浜大桟橋ホールのライブ実施に向けた準備を行ってきましたが、本日11月24日時点で主催の佐藤タイジより公演体制作りが芳しくないという個人的な理由により実行委員会としては安全性の観点から『延期』を判断させて頂きました」と説明。

主催者の佐藤タイジ氏は自身のXで「みんなゴメンなさい。みんなの期待を裏切ることになってしまいました。ただただ悔しいです。THE SOLAR BUDOKANの復活だ！って息巻いて臨みましたが、準備が全然間に合いませんでした。本当にゴメンなさい！THE SOLAR BUDOKANの名において納得のいかないものをやる訳には行かなかったのです。僕の責任です。とても悔しいです。必ずしっかり仕切り直して同じキャストで今回よりずっと凄いものを後日やります！絶対やります！みんなの大事なクリスマスイヴのスケジュールを空けてしまい本当にゴメンなさい」と謝罪した。