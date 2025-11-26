プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、阪神・森下翔太外野手（25）が「白スーツ」で登場して、視線を奪った。

壇上のインタビューで「では、最後に白い方」と指名されると、会場は爆笑。「きょうのファッションのポイントは？」とベストナイン受賞とは違う角度の質問に、森下も思わず「えぇ…」と驚きつつ「そうっすね。みんな暗めな色で来るかな、と予想していたので、自分は白く、明るく行こうかなと思い、この格好にしました」と、無茶ぶり質問にも笑顔で答えた。

さらに「普段から、森下選手は明るいですもんね」とふられると、「そう…そうですね。ありがとうございます」と、なかなかベストナイン受賞の質問が出ず、会場は再び笑いに包まれた。

受賞について、森下は「やっぱりうれしいですし、またこの賞をいただきたいという思いが強くなっています。リーグ優勝もできましたが、悔しい結果もあったので、この賞をもらいながら、またリーグ優勝、日本一を目指せるように頑張ります」と語っていた。