いわゆる「赤ちゃんポスト」の設置や「内密出産の受け入れ」を自治体主導で目指している大阪府泉佐野市が、先行して取り組む熊本市の慈恵病院を訪れ、現場を視察しました。

【写真を見る】近畿初の「赤ちゃんポスト」「内密出産」導入の課題は？ 大阪・泉佐野市が熊本・慈恵病院を視察 「前例となるのが我々の役目」

泉佐野市の職員「結構広いですね。全然ちゃうな」

11月26日に慈恵病院を訪れたのは、泉佐野市の職員と、医療機関の担当者、合わせて19人です。

泉佐野市は、近畿地方で初めて、親が育てられない乳幼児を匿名でも預かる「赤ちゃんポスト」の設置や、病院以外に身元を明かさない内密出産の受け入れを来年度中にも始める方針です。

泉佐野市内にある地域の中核病院「りんくう総合医療センター」で設置や受け入れを進める方向で検討を進めています。

訪れた職員たちは、慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」などについて、動線や訪れた人たちへの対応について説明を受けました。

慈恵病院の担当者「後になって『やっぱり育てます』という母親も少なくないんです。そう思ったら『心配しないで連絡をください』と書いています」

「費用」「妊婦の保護」「子どもの権利」課題も説明

慈恵病院の蓮田院長は、内密出産以外にも人件費の費用負担や人員確保の難しさを明らかにしたうえで、思いがけない妊娠に悩む女性たちが背負う費用負担の問題を解消し、遠方から来院することでの出産リスクをなくすため、内密出産の法制化の必要性を訴えました。

さらに、妊婦の保護と子どもの「出自を知る権利」をどのように両立するかについての課題も伝えました。

泉佐野市「前例となるのが我々の役目」

報道陣の取材に応じた泉佐野市の職員は、視察を通じて、自らの体制の課題に言及しました。

泉佐野市こども部 島田純一部長「熊本市と違うのは、政令指定都市でない泉佐野市は児童相談所を持てない。そこは大阪府に頼らないといけない」

また医療関係者は、法制度の必要性や行政との連携の重要性を感じたといいます。

りんくう総合医療センター 松岡哲也病院長「法整備は法整備で訴えながらも、それが良い形になるように、その前例となるために公的医療機関として作るのが我々の役目かなと」

泉佐野市の職員は「視察を踏まえて、医療機関の意見を聞くなどして、具体的な議論を進めたい」としています。

【相談窓口一覧】

妊娠や出産、産後の養育について悩んでいる人は、以下の窓口で相談を受け付けています。

いずれも、熊本市民でなくても相談できます。

＜相談窓口＞

■「にんしんSOS熊本（エスオーエス くまもと）」

080-9068-7528 24時間いつでも対応

■熊本市の「妊娠内密相談（にんしん ないみつ そうだん）センター」

096-366-3060 午前8時半～午後5時15分

メール（naimitsusoudan＠city.kumamoto.lg.jp）

※夜間や休日、祝日の電話は「にんしんSOS熊本」と連携、メールは次の営業日に対応

■福田病院（ふくだ びょういん）母子サポートセンター＝熊本市中央区

096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時半

※「母子（ぼし）サポートセンターに相談（そうだん）です」と伝えてください

メール（info@fukuda-hp.or.jp）

■中高生妊娠相談（ちゅうこうせい にんしん そうだん）※18歳以下なら誰でも相談可能

・福田病院（ふくだ びょういん）＝熊本市中央区

096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

メール（info＠fukuda-hp.or.jp）

・まつばせレディースクリニック＝熊本県宇城市

0964-34-0303 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

・菊陽（きくよう）レディースクリニック＝熊本県菊陽町

096-213-5656 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

・ソフィアレディースクリニック水道町＝熊本市中央区

096-322-2996 日曜と祝日除く午前10時～午後5時

■慈恵病院（じけい びょういん）「赤ちゃんとお母さんの相談係」＝熊本市中央区島崎6丁目1の27

0120-783-449 24時間いつでも対応

※慈恵病院は「こうのとりのゆりかご」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています

■賛育会病院（さんいくかい びょういん）＝東京都墨田区太平3-20-2

03-3622-1651 祝日や年末を除く月曜～金曜 午前9時～午後4時

※賛育会病院は「ベビーバスケット」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています