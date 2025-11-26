「今日好き」瀬川陽菜乃、うさぎ帽子＆ショートパンツの美脚ショット公開「破壊力すごい」「癒される」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が11月25日、自身のInstagramを更新。うさぎ帽子を合わせたコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「破壊力すごい」衝撃のスタイル
瀬川はうさぎのスタンプと共に「んーんーん」とつづり、白いうさぎ帽子をかぶった姿を投稿。白いキャミソールにピンクのショートパンツであぐらをかいてリラックスしたショットを公開し、ショートパンツから美しい脚をのぞかせている。
この投稿には「スタイル抜群」「可愛い」「雰囲気がすてき」「破壊力すごい」「癒される」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」17歳美女「破壊力すごい」衝撃のスタイル
◆瀬川陽菜乃、美脚ショットを公開
瀬川はうさぎのスタンプと共に「んーんーん」とつづり、白いうさぎ帽子をかぶった姿を投稿。白いキャミソールにピンクのショートパンツであぐらをかいてリラックスしたショットを公開し、ショートパンツから美しい脚をのぞかせている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「可愛い」「雰囲気がすてき」「破壊力すごい」「癒される」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】