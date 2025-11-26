辻希美、長女・希空（のあ）の18歳誕生日を祝福「ママにしてくれてありがとう」密着2ショットにファン歓喜
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの辻希美が11月26日、自身のInstagramを更新。第1子である長女・希空（のあ）の18歳の誕生日を祝福し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美＆18歳娘「そっくり」密着ショット
辻は「11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました」と報告し、娘との2ショットを公開。20歳で母になった当時の心境や、これまでの18年間の思い出を振り返りながら「希空が私をママにしてくれて、強くしてくれて頑張って来れたと思います」と感謝の気持ちをつづった。現在は友達のような関係性になったという辻は「どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せ」と語り、娘との日常に喜びを感じている様子を記した。
この投稿には「感動しました」「素敵な親子関係」「希空ちゃん成人おめでとう」「辻ちゃんの言葉に涙」「美人母娘」「幸せな写真でジーンときた」といったコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
