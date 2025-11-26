BAD NERVES¤¬¸ì¤ëUK¿·À¤Âå¥Ñ¥ó¥¯¤Î¸½ºßÃÏ¡¡½éÍèÆü¤òÁ°¤ËÌÀ¤«¤¹¡¢TEENGENERATE¤«¤é¤Î¾×·â
UK¤Î¿·À¤Âå¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡ÊBAD NERVES¡Ë¤¬ÂÔË¾¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£ßÚÎö¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÄ¤ó¤À²»¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶Ë¾å¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£70Ç¯Âå¤Î¥é¥â¡¼¥ó¥º¤ä¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î»ý¤Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¤·¤µ¡¢¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íý¶þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤ËÍèÆüÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¡×»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à40Áª
¡½ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡½é¤á¤Æ¤À¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Í¡£¸µ¡¹ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÌ´¤ÏÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢Á´Á³¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤âÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½¡ÖNew Shapes¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤¢¤ÎÆüËÜ¸ì¡¢Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤¢¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î90Ç¯Âå¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éÆüËÜ¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥Ç¥ª¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ5Ç¯Á°¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤À¤«¤é¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖA¡¢B¡¢C¡¢D¡Ä¡Ä¡×¤è¤ê¤âÁ´Á³¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¡£
¡½ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢TEENGENERATE¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡Âç¹¥¤¤À¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGET ACTION¡Ù¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤·¡¢¤¤¤¤¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤â¥¹¥´¤¯¤¤¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£TEENGENERATE¤Ï90Ç¯Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢º£¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤ËÄ¶¾Ü¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸ì¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Â¾¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²»³ÚÀ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¤¤ë¡©
¡½ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï·ë¶É¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤·¤«Ä°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤È¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤òÄ°¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡£¡¡
¡½¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤Ï²»¸»¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë±éÁÕ¤¬Â®¤¤¤·¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤È¤«³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤âºÝÎ©¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¤·¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤Ï¾Ð´é¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤Þ¤¢ÀµÄ¾¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤À¤«¤é¡£ËÍ¤é¤Ï¤µ¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê ¡ÉËÜÊª¡É ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥éºî¤ê¤ò5Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¾Ð´é¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°õ¾Ý°¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ð¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¨¡¢²¿¤Ç¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¡£º£¤ÎËÍ¤ÏÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤À¤Í¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤à¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤à¡£¤½¤³¤ÇÄ¶¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢²»³Ú¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥´¤¯µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¡Ö¤¦¤ï¡¢º£¤Î²¶¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£ÌµÍý¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ö¤ëÊý¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡
¡½¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡º£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥Ô¥å¥¢¤Ê¥í¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡ËÍ¤ò¥í¥Ã¥¯¤È¤«¥°¥é¥ó¥¸¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Î¿Æ¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤È¤«¥ß¡¼¥È¥í¡¼¥Õ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯¤«¤±¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é¥ß¡¼¥È¥í¡¼¥Õ¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¿Æ¤ÎÄ°¤¯²»³Ú¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤«¤é¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¸å¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÀÎ¤Ï¡Ö²¶¡¢¥é¥â¡¼¥ó¥º¤Ç°é¤Ã¤¿¤¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤â¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤â¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤¿»þ¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡½¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥á¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ú¥À¥ë¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Ú¥À¥ë¤È¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¤ÏÁêÀ¤¬°¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Ú¥À¥ë¤Ç¤ä¤ë¤È¥á¥¿¥ë¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤¬¤á¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥×¤È¤«¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ñ¥ó¥¯·Ï¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î²»¤ò¤¤¤í¤¤¤íÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤È¤«¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄ°¤Ä¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤³¤Ç¸÷¤¬º¹¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£ËÍ¤Ï¥á¥¿¥ë½Ð¿È¤ÇÀµ³Î¤Ê±éÁÕ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¤¬»¨¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï»¨¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´ÖÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤¬°ìµ¤¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¡¼¤«¤é¥·¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¼Â¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤±¤É¡¢²Î¤¦¤Î¤Ï¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÄ¹¤¤´Ö¥É¥é¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¿²Î¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¼«Á³¤À¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤µ¡£´ÑµÒ¤Ë¤É¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¿¤¤¤·¡¢´ÑµÒ¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡£ÊÑ¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²æËý¤â¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²Î¤¦¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ó¤ÎÅÓÃæ¤À¤·¡¢ÉÝ¤¤»þ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÈÖÁ°¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤«¤é¤Í¡£
Photo by Josh Beech
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÈË½È¯¤¹¤ëÂ®¤µ¨¡¨¡BAD NERVESÎ®¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡½¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤È¤«¥é¥â¡¼¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Àè¤Û¤É¡¢·ë¶É¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶Êºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¼Â¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½ÐÍè¤¿¸å¤ËÄ°¤»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î±Æ¶Á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤·¡¢Æ¬¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¥³¡¼¥É¤ÎÊÑ²½¤È¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»þ´Ö¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¥á¥í¥Ç¥£¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËËâË¡¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤³¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¶Ê¤Î¹½À®¤Ë¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë»þ¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¶Ê¤Î¹½À®¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ó¤Ê·Á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¡Ö¹½À®¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡£Ä¹¤µ¤Ï3Ê¬È¾¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¶Ê¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÇÏ¼¯¤²¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢1Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤â¤Ê¤¯¤Æ¶«¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Î¶Ê¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£
¡½2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStill Nerves¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖAntidote¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¤Î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥¹¥´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤½¤Î´ñÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£°ÊÁ°¤ÏÄ¶¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ø¥ô¥£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¤Ò¤É¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡£
¡½Æ±»þ¤Ë¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStill Nerves¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSorry¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²»³ÚÅª¤Ë¤â¡¢ËÁ¸±¤ä¿Ê²½¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈË°¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡£´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤Ç¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥í¡¼¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ËÁ¸±¤â¤·¤¿¤¤¡£¡ÖSorry¡×¤ÏÎÉ¤¤Îã¤Ç¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¡¦¥ê¥Õ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥í¡¼¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢2¡Á3»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë½ñ¤±¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î¶Ê¤ÏËÍ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´°À®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¶Ê¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ó¤ÊËâË¡¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò»ß¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë»þ¡¢ºÇ½é¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¡Ö1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤âºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·ë¶É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁ°ºî¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÁ°ºî¤è¤ê¤âÎô¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¤â¤Î¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¤·¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÁ¸±¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡£
¡½¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥¹¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¤Î¤³¤È¤ò¡Öº£¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¥ä¥Ð¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥´¤¤¤³¤È¤À¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¾µÇ§¤òµá¤á¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¡¢²¶¤¿¤Á´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£²»³Ú¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ã¯¤«¤ËÊÖ¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£
¡½¤³¤Î2¡Á3Ç¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡ÀÎ¤Ï¤µ¡¢Â¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤éº£µ¯¤¤Æ¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤ë¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢16Ç¯´Ö¤â¥Ð¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤À¤è¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎËÁ¸±¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë²¿¤«¤ò¼º¤¤¤¿¤¤¤È¤ÏÁ´Á³»×¤ï¤Ê¤¤¡£²¿¤·¤íËÍ¤ÏËÁ¸±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£ÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤ó¤À¡£
Photo by Scott Sullivan
¡ÉUSA¡É¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¨¡¨¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄÏ¤ó¤À¼ê±þ¤¨
¡½¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÖUSA¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤·¤Í¡£¡ÖUSA¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃã²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤âº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤ÊÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤è¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤È¤«²»³Ú¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ¾ï¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÏºÇ°¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ÖUSA¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤À¡£¡Ö²Î»ì¤¬ ¡ÉUSA¡É ¤È ¡ÉUnited States of America¡É ¤À¤±¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¡¢¡ÖRoyal Blood¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ²¶¡¢¸½¼Â°ú¤´ó¤»¤¿¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤À¤Î¶öÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«¡¢´ê¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤µ¡£
¡½¡ÖUSA¡×¤Ï²Î»ì¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡ª¡¿¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¿200Ëü¿Í¤Î¼ü¿Í¡¿¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤é¤Î¾¦Çä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬°¤¤¡¿¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬»à¤«¤éÁÉ¤Ã¤¿¡¢¥¤¥¨¡¼¡¢¥¤¥¨¡¼¡¢¥¤¥¨¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖThe Kids Will Never Have Their Say¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬ËÍ¤Î¸¤¤ò¥¹¥¿¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡ËÍ¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÁ´Éô¤òÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç²ò¼á¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£²Î»ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÄ°¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ä°¤¯¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î²ò¼á¤ò»ý¤Æ¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ°¤¯¿Í¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£²Î»ì¤¬Ä°¤¼ê¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä°¤¼ê¤¬²Î»ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤â¤·¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥°¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢Ä°¤¼ê¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï200Ëü¿Í¤Î¼ü¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸½¼Â¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬ËÍ¤Î¸¤¤ò¥¹¥¿¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤À¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë´¶¤¸¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬µ¶¤ê¤À¤é¤±¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â½¼Ê¬¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¶¸µ¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯»í¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¸ì×Ã¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó²¿¤È¤«¤·¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡£
¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ØBad Nerves¡Ù¡¢2nd¤¬¡ØStill Nerves¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØNever Ending Nerves¡Ù¤È¤«¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£º£¤â¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¡£
¡½¤â¤¦°ì¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖBobby Nerves¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌ¾Á°¤Ë¡ÖNerves¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥é¥â¡¼¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤Ë¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡ºÇ½é¤Ï¤µ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤âËÍ¤é¤ÎÌ¾Á°¤â¡¢Á´ÉôÅ¬Åö¤Ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£Ã¯¤âËÍ¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÄ°¤¯¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ñ¥¯¥ê´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤âËÍ¤À¤±¤ÏÌ¾Á°ÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½·ëÀ®¤·¤Æ10Ç¯¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¤ÎÎ¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡ÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÂçÊÑ¤À¤·¡¢ÉÔ³Î¼Â¤À¤·¡¢¶ìÏ«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤¹¤é¤âÎ¹¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤è¤¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¸¤ÇºÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤¬Î¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤µ¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÃç´Ö¤ÈÃË¤ÎÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¸½¼Â¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤À¤È¤½¤ì¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤âÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤À¤è¡£ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤È¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡¡¤ä¤Ã¤È¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¡¡ËÜÅö¤ËÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£À§ÈóÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£ËÍ¤é¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÂ®¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ø¥ô¥£¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¿ô½µ´Ö¡¢ÆüËÜ¸ì¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ð¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ½é¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¤½¤Î½µ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡£
Photo by Ryan Jay
¡Ú¸ø±é¾ðÊó¡Û
2025Ç¯12·î10Æü (¿å) Âå´±»³ UNIT
³«¾ì 18¡§00 / ³«±é 19¡§00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669
https://www.creativeman.co.jp/event/bad-nerves25/
