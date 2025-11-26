武尊の妻・川口葵、結婚式での父との2ショットを公開「お父様お若い！」「お兄さんかと思った」
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（27）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。結婚式での父の“ほぼ顔出し”写真を公開した。
【写真】「お若い！」「お兄さんかと思った」結婚式での父との2ショットを公開した川口葵
「父と娘」とつづり、父との2ショットを4枚アップ。「お父さんは緊張しないようにYouTubeとかで何回も入場の歩き方とか何回も予習してきてたみたいです お陰様で本番は笑顔で歩けた」とバージンロードを振り返り、「結婚式のために髪も伸ばしたらしい」と明かした。
続けて「小さい頃ぶりに手を繋ぎました 大人になって両親とかとハグをしたり色々言葉で伝えたりすることが大切な事やなあと思う日々です。いつもありがとう」と素直な言葉で感謝を伝えている。
この親子ショットには、「お父様お若い！」「お兄さんかと思った」「似てらっしゃる」「あおいちゃん、お父さん似だね」「優しい顔立ちが似ていますね」「お父さんと一緒に歩けるってとても幸せなことだと思います」などの声が寄せられている。
川口と武尊は、7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告している。
