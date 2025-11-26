国内の女性騎手で歴代最多の通算１３８２勝を挙げる宮下瞳騎手（４８）＝名古屋＝が１１月２６日、名古屋競馬場で現役最後のレースを終え、引退セレモニーが行われた。２０日に令和７年度第２回調教師免許試験に合格したことがＮＡＲ（地方競馬全国協会）から発表され、１２月１日付で調教師に転身する。この日は１Ｒから６Ｒまで６鞍で、〈５〉〈２〉〈１１〉〈８〉〈２〉〈７〉着だった。

現役最後の騎乗となった６Ｒ（フッカツノチギリ７着）を終え、引き揚げてくると大きな拍手がわき上がった。涙はなかったセレモニー。宮下瞳は「ホッとする気持ちと寂しい気持ちと両方あります。本当は１着になって終えたかったのですけど、無事に終えられてよかったです」と振り返った。騎手を目指している優心君（１３）、健心君（１１）の２人の息子から花束を受け取り、笑顔を見せていた。

９５年１０月にデビューし、１１年８月に一度は引退。１６年８月に現役復帰し、計２５年間の騎手生活で女性騎手で初の１０００勝達成など、第一人者として大記録を打ち立てた。元騎手の小山信行さん（５６）は厩務員として厩舎に所属し、妻を支えていく。「ファンの皆さんに応援してもらえる厩舎にしたいです」と瞳姐さんの新たな戦いが始まる。