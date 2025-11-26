【Afternoon Tea】紅茶やクッキーなどが詰まった「ニューイヤーズバッグ2026」は中身が大充実！事前販売予約は27日12時スタート。

アイビーカンパニーが運営する「アフタヌーンティー・ティールーム」は、2025年11月27日の正午から、専用サイトで「ニューイヤーズバッグ2026」の事前販売予約を開始します。

ティー＆パスタチケット付き

限定デザインのキャニスター缶入りの限定紅茶やクッキー缶、紅茶やパスタチケットなどをオリジナルバッグに詰めた福袋「ニューイヤーズバッグ2026」。

全国のアフタヌーンティー・ティールーム、ベイカリー、ラブアンドテーブル（表参道を除く）の各店舗は、専用サイトで事前販売予約を開始します。

予約期間は、11月27日12時から12月11日11時59分まで。12月15日から順次、各店舗の店頭で受け取ることができます。

店舗によって受取期間が異なります。また、数量限定のため無くなり次第終了です。

詳細は公式サイトから確認できます。

「ニューイヤーズバッグ2026」は、MARI OOGO×LIGHTS DESIGNのキャニスター缶入り限定紅茶や限定クッキーに加え、人気の定番紅茶、店内で使えるティーチケットやパスタチケットをオリジナルバッグに詰めた贅沢なセットです。

内容は以下の通り。

・アフタヌーンティーブレンド

・イングリッシュミルクティーブレンド

・ダージリン

・アッサム

・アールグレイ

・アップル

・ルイボスアールグレイ

・レモンハーバルブレンド

・シトロンミルクティー キャニスター缶入り

・プチサンク ディアマン

・ティーチケット（5枚）

・オーガニックトマトとモッツァレラチーズのトマトソースパスタチケット（2枚）

・オリジナルバッグ（オフホワイト）

セットに含まれる紅茶はすべてティーバッグ7個入り。また、ティーチケットとパスタチケットは27年1月31日まで有効です。

価格は1万円。

【販売店舗】アフタヌーンティー・ティールーム、アフタヌーンティー・ベイカリー、アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル（表参道除く）、アフタヌーンティーオンラインストア、アフタヌーンティー・ティールーム ウェブストア（楽天市場）

販売期間や販売方法、受取期間は、店舗やオンラインストアごとに異なります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部