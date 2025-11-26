◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 プロアマ戦（２６日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

岩井千怜（ちさと、ホンダ）が２６日、プロアマ戦で最終調整し、日米通算１０勝目となるメジャー初Ｖを誓った。

今季は国内開幕戦・ダイキンオーキッドレディスで８勝目、本格参戦１年目の米ツアーで双子の姉・明愛（あきえ）と１勝ずつ挙げた。今季優勝者やポイントランク上位者ら選ばれし４０人が争う国内最終戦に向け、２５日夜に米国から帰国。岩井千は「毎週、優勝を狙ってる。今週はいい結果を出せるように頑張りたい」と声を弾ませた。

意外すぎる「夢」を明かした。岩井は「紅白歌合戦にゲスト審査員で出たい」と力説。幼少期の大みそかには、テレビで流れた松平健の「マツケンサンバ」にくぎ付けになり、「すっごい人がバーッと出て来て、キンキラキンの衣装で踊って、私もすごい歌ってた」と懐かしんだ。

その年に各界で活躍した人を中心に選ばれる紅白の審査員。女子ゴルフ界では小林浩美（８９年）、渋野日向子（１９年）らが務め、岩井は「私も前から夢としてある」と抱いてきた。「それ（審査員）にはメジャー優勝だったり、達成しなきゃいけないこともいっぱいある」。大好きなダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」も出場する今年の大みそかに加え、来年以降も見据えたビッグな野望をぶち上げた。