¶âÇú¡¦Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¸¶°øÈ½ÌÀ¡ÖÁ´¤¯µ¤¤Ë¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Â¿´¡×
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÎÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶áÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã®Èþ¼ò¤Ï¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£·ì±Õ¸¡ºº¤â¤Û¤ÜÌäÂêÌµ¤·¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÉÏ·ì¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢´ÎÂ¡ç¹Â¡¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ù¤È²ë¤Ë¤À¤±¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¸¡ºº·ë²Ì¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤È¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ä¤ê²á¤®¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£Ç¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢½µ6¡Á7¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÇÁ´¤¯µ¤¤Ë¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÌ¤È¤«¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ì²¤ê¤ÏÀõ¤¤¤¬¿çÌ²¤ÇÇº¤ó¤Ç¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤¤Å¤±¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈèÏ«º¤Øà¤ÇÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤ä¤ê²á¤®¤Æ·ìÇ¢½Ð¤¿Î®¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡¡º£Ç¯¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ï°ì²óÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¤È¡¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡¡¤¿¤À·ë²Ì¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã®Èþ¼ò¤Ï14Æü¤Ë¡Öé¡Ëã¿¾¤Ï¤ª½é¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇØÃæ°ìÌÌ¤Ë¾É¾õ¤Î½Ð¤¿»Ñ¤âÈäÏª¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤É¤¦¤«¸¶°ø¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï¡ÖáÚ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤Æµ¯¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¾Ð¡×¤È¡¢¼ð¤ì¤¿ÌÜ¸µ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏSASUKE½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤âÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç½Ð¾ì¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´ØÀá¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ì¤ÏËèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ä¥¢¡¼¤â½Å¤Ê¤ê¸½¾õ¤Î²óÉüÎÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤Þ¤¿¤Ö¤Ã²õ¤·¤ÆÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¶²¤ì¤¬¤ä¤Ï¤ê¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿ÍÍ¤ËSASUKE¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤º·ç¾ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È12·î24¡¢25ÆüÊüÁ÷¤ÎSASUKE¤Î·ç¾ì¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£