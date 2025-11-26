Image: silverant

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

毎日のコーヒーやお茶、アウトドアでも活躍するマグ。陶器やセラミックもいいけど、ちょっと贅沢にチタンはいかが？

machi-yaに登場したのは、チタンを得意とするアウトドアブランドsilver Ant（シルバーアント）の「結晶化チタンマグ」。名前のとおり純チタンを結晶化させ、見た目・耐久性・機能が三拍子揃ったマグなんです。フルチタンな茶漉しまで付属するから、お茶もコーヒーもこれひとつで淹れられますよ。

おトクなブラックフライデークーポンも文末で紹介してるので、ぜひチェックしてみてください。

【茶漉しまでチタン】300ml携帯設計×結晶化の輝き。 【25％OFF】9,600円 詳細をチェック

強く、美しく、そして機能的

Image: silverant

チタンは軽量でいて高耐久かつ腐食にも強いことから、航空宇宙から医療分野まで幅広く活躍する金属。アウトドア製品でも人気が高いですよね。

そんなチタンを結晶化で美しく仕上げたのが本製品。

Image: silverant

本体はダブルウォール構造で保温・保冷性能が高いのも特長のひとつ。淹れたてのコーヒーも、キンキンに冷えたドリンクも適温で長く楽しめます。

また金属カップにありがちな“熱くて持てない”問題も心配無用。外側に熱や冷気が伝わりにくいので素手でもしっかり持て、結露も防いでくれますよ。

Image: silverant

蓋を使えば保温・保冷性能もさらにアップ。折りたたみハンドルやスタッキング収納など、アウトドア用品として欲しい機能は言わずもがなです。

茶漉しまでチタンのこだわり

Image: silverant

付属する茶漉しやフタまで純チタンという点も見どころのひとつ。加工が難しいチタンを極細メッシュに仕上げているので、これひとつでお茶やコーヒーが淹れられますよ。

そしてチタンは金属臭移りが無いのも特長なので、お気に入りの豆や茶葉の香りも存分に楽しめるでしょう。

キャンプやコーヒー時間のおともに

Image: silverant

執筆時点での価格は、一般販売予定価格から25％OFFの9,600円（税・送料込）でした。マグ1個の金額としては高額ですが、一生使えるレベルの耐久性と機能性を考えればコスパも悪くないかと。

自分で使うのはもちろん、アウトドア好きの人へのプレゼントにも良さそうなので、気になった人はぜひセール中にチェックしてみてください。

配布枚数：先着150枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年11月30日（日）23:59

クーポン金額：1,000円OFF（支援金額5,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

※ CAMPFIREアカウントにログインした状態で上記バナークリックでクーポンが取得可能。未ログイン状態の場合はログイン画面に移動します。

