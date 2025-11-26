お肌、乾燥してません？

韓国のダーマコスメブランドAesturaのアトバリア365 クリームミスト。高濃度セラミド配合の化粧水が霧のように細かく噴射、めちゃくちゃしっとりします。ジャンルとしては化粧水なのですが、保湿クリームかってくらい潤います。乾燥が気になる人、特に冬の間は試す価値あります！

メイクの上からの保湿にも使えますが、個人的には冬の朝の化粧水をこれに変えるのをおすすめ。日中も保湿を実感できて、ツヤっとします。しているような気がします！

これ1本でかなりしっとりなので、サウナや銭湯用としても使っています（帰宅までの繋ぎの保湿）。そう考えると、面倒くさがりな人にも1本完結型としてありっちゃありですね（美容に詳しい人からは怒られそうだけど）。

Amazonブラックフライデーで25％OFFで1,875円。これ、某メガ割的なセールと比べても安い方かと…。

ライン使いなら、アトバリア365シリーズのクリームもあります。こちらもBFセール対象アイテム。ちょっと割高ですが、プレゼント用にギフトボックスに入ったクリームミストとクリームのセットもありますよ。

