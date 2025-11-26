今月30日、浦和レッズとのホーム最終戦に臨むファジアーノ岡山が公開練習を行いました。初のJ1でのこれまでの戦い、そして、次節への意気込みを聞きました。

J1リーグもいよいよ大詰め。次節の浦和戦が今シーズンのホーム最終戦となるファジアーノ岡山です。地元で戦う最後の一戦を前に練習にも熱が入ります。





（江坂任選手）「ここ数試合勝てていないので、最後しっかりサポーターの前で、共に勝利を分かち合えればなと思います」

加入1年目にして攻撃の司令塔役を担う江坂選手。ここまで充実した戦いだったと振り返ります。



（江坂任選手）

「難しいシーズンになるというのは分かりながらきたので、その中で最低限チームの目標は達成できたのでそこはよかったかなと思います」

印象に残っている試合は・・・

（江坂任選手）

「開幕戦じゃないですかね、岡山がはじめてJ1で戦う中で、満員のスタジアムでJ1初勝利を挙げられましたし、あの1勝が今シーズンの中で大きかったかなと思います」

飛躍のシーズンを送っているのは、19歳の佐藤龍之介選手。



FC東京からレンタルで加入した今年は岡山で定位置を確保。自身初のA代表にも選出されました。

（佐藤龍之介選手）

「岡山にとっても自分にとってもいい1年だったなと思いますし、チームと共に、試合を重ねるごとに成長できたと思っています。（印象に残っているのは）鹿島戦のアウェーの勝利です。アウェーの地で鹿島に勝つということはすごく難しいことですし、先制された中でチームが本当に粘り強く戦ったいい勝利だったなと思っています」

粘り強く、泥臭く

ファジアーノらしさをピッチで体現し続けている、木村太哉選手。自身初のJ1の舞台でも、持ち味をフルに発揮しています。



（木村太哉選手）

「J2の時から変わらない、戦うところだったりハードワークするところだったり、それを今シーズンはある程度J1の中でも出来たのかなと。（次節は）1年分の感謝の思いをしっかりプレーにのせて熱く戦いたいと思いますし、1年の集大成をしっかりピッチにぶつけられるように全力でやりたいと思います」

（木山隆之監督）

「戦いに関しては、J2から上がってJ1の1年目で続けてきたこと、それを最後しっかり、より強く表現したいなと思いますし、それをサポーターの人たちと一緒にやって勝つ試合をやりたいと思います」

熱い声援を送り続けてきたホームサポーターと共に戦う今シーズン最後の一戦は、今月30日、午後2時キックオフです。