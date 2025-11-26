´Ú¹ñ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼»ö¸Î¡Ä°Õ¼±ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÆý»ù¤¬»àË´¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¡×¡Ö±¿Å¾¼ê¤ò¸·È³¤Ë¡×
2025Ç¯11·î25Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡¢Àè·î¥½¥¦¥ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÆý»ù¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï70Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡£Àè·î21Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Î¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÃæ±ûÀþ¤ò±Û¤¨¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î20ÂåÉ×ÉØ¤ÈÀ¸¸å9¥«·î¤ÎÆý»ù¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æý»ù¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢19Æü¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÍÆµ¿¤ò¸òÄÌ»ö¸Î½èÍýÆÃÎãË¡¾å¤ÎÃ×½ý¤«¤éÃ×»à½ý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¸½ºß¡¢±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»ö¸ÎÅö»þ±¿Å¾¼ê¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÄËÜÅö¤Ë¶»¤¬ÄË¤¤¡£¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤ÇÍè¤¿²ÈÂ²¤Ë¤³¤ó¤ÊÈá·à¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¹ñ¤ÎÃÑ¤À¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¸òÄÌÊ¸²½¤Î¹Ó¤µ¤òº¬ËÜÅª¤ËÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Þ¤¿µ¯¤¤ë¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ï»ö¸Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤À¡×¡Ö¤Þ¤¿¡Ø´Ú¹ñ¤Ï±¿Å¾¤¬¹Ó¤¯´í¸±¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È³°¹ñ¿Í¤¬Î¹¹Ô¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö70Âå¤Ã¤Æ¡Ä¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÃæ±ûÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ö¸Î¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¸·È³¤Ë½è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë±¿Å¾¼ê¤ÏÂáÊá¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏµÞÈ¯¿Ê¡¦µÞÄä¼Ö¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹âÎð²½¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¤È¡¢´í¸±±¿Å¾¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿À©ÅÙ¤ÎÌäÂê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë