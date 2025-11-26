¹á¹Á¹ñºÝ¶¥ÁöÁª½ÐÇÏÈ¯É½¡¡¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡¢¥½¥¸¡¼¤Ê¤É4¶¥Áö¤Ë¼ÂÎÏÇÏ¤¬¤½¤í¤¦
¡¡¹á¹Á¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ï26Æü¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¡Ê12·î14Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ÎÁª½ÐÇÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡JRA½êÂ°ÇÏ¤Ï¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´6¡áËÙ¡Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8¡á¼¯¸Í¡Ë¡¢¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Ê¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7¡áÃÓ¹¾¡Ë¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ3¡á¿¹°ì¡Ë¡¢¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡Ê²´5¡á¾åÂ¼¡Ë¡¢¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ê²´6¡áÅÄÃæÇî¡Ë¡¢¥í¡¼¥É¥Ç¥ë¥ì¥¤¡Ê²´5¡áÃæÆâÅÄ¡Ë¡¢¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´4¡áÉð°æ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¶¥Áö¤ÎÁª½ÐÇÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡á¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Û¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡¢¥Ø¥ê¥ª¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥«¡¼¥Ç¥à¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥¦¥£¥º¥æ¡¼¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¥ô¥¹¡¢¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¡¢¥È¥â¥À¥Á¥³¥³¥í¥¨¡¢¥ô¥ó¥À¥Ð¡¼¡¢¥Ç¥£¥ô¥¡¡¼¥Î
¡¡¡Ú¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡á¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Û¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¥¤¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¡¢¥Ü¡¼¥ô¥¡¥Æ¥£¥¨¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ª¥ó¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥È¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥³¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥×¥é¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ª¥Ö¥·¡¼¥¿¡¢¥¶¥é¥¤¥ª¥ó¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡¢Êä·çÇÏ¢ª¥×¥ì¥¤¥Õ¥©¡¼¥ß¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥·¥ô¥½¥ô¥ê¥ó
¡¡¡Ú¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡á¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Û¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡¢¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡¢¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥í¡¼¥É¥Ç¥ë¥ì¥¤¡¢¥¬¥ì¥ó¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥í¥ó¡¢¥Á¥§¥ó¥Á¥§¥ó¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥·¥ã¥ó¥ï¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥·¥ô¥½¥ô¥ê¥ó¡¢¥¥¸¥µ¥Ê
¡¡¡Ú¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡á¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Û¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¢¥ë¥ê¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¸¥¢¥ô¥§¥í¥Ã¥È¡¢¥´¥ê¥¢¥Ã¥È¡¢¥½¥¸¡¼¡¢¥É¥Ð¥¤¥ª¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ó¥¹¡¼¥É¡¢¥¨¥¤¥É¥ó¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¿¥¤¥à¡¢¥Ð¥ó¥É¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡¢¥«¡¼¥¤¥ó¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó