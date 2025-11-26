高校生がハラハラドキドキの社交ダンス！ 緊張しながらも華麗に踊る！（山形・河北町）
山形県河北町の高校できょう、全国でも珍しいドキドキの体育イベントが開かれました。
紳士の国・イギリス発祥の競技、社交ダンス。県立谷地高校では社交ダンスの発表会を毎年開いていて、今年で３０回目を迎える名物イベントです。
谷地高校の３年生３４人がプロの手ほどきを受けながら、およそ１か月間練習を重ねてきました。
華麗なステップに、情熱的な表情。一流のダンスが披露されると、会場のボルテージも高まります！
と、発表会本番を前にソワソワしている生徒の姿が。
生徒「入試の時よりも緊張しています。失敗しないかというそっちの方で」
生徒「できればリードできたらいいなと思っています」
そして、いよいよ本番です。
■緊張しながらも華麗に！
佐藤真優アナウンサー「さあ社交ダンス発表会が始まりました。これまで１か月間練習してきたという成果を発揮できるでしょうか？シャルウィダンス？」
曲がかかると、生徒たちは華麗なステップを踏み出します。
先ほどまで緊張していたこちらの生徒も、踊りだせばこの通り！
緊張していた生徒「ハラハラドキドキで、さっきミスしたので余計緊張しています」
生徒たちは、「ジルバ」や「チャチャチャ」「ワルツ」といった社交ダンスで定番の種目を披露していきます。
自分たちばかり気にしてしてはいけません。よ～く周りを見てぶつからないように
踊ることも大切です。
■相性抜群のコンビ！
こちらのコンビは、相性抜群！
生徒「かほちゃんが（相手も）うまくなるんだよ」
ご覧の通り、息の合ったクイック＆ターンもおてのもの！
そんな中、軽快なステップと笑顔で女子生徒をうまくリードする生徒が。
女子生徒「ちゃんとリードしてもらえたのでついていくことができてよかったです」
男子生徒「テンプレート通りじゃなくて、いろんな技というか、ターンとかを混ぜて踊ることができました」
とは、いうものの・・・どこか恥ずかしいのか、なかなか女子生徒とは目が合わせられない様子。
■ジェントルマンになるために
県プロダンスインストラクター協会 後藤重幸 会長「（Ｑジェントルマンに必要なことは？）挨拶と礼儀です。相手がいることなのでマナーや相手を尊重する意識を大事にしています」
生徒「社交ダンスを通して、男としても成長できたと思います。将来は後藤先生のようなキビキビとした男性を目指したいと思います」
立派にダンスを踊り上げた３年生たち。社交ダンスから得た教訓を胸に大人へのステップを踏み出しました。