BABYMONSTERが『THE FIRST TAKE』に再登場！MV1.7億回再生超えの「WE GO UP」をスペシャルな一発撮りで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場する。

■圧倒的な歌唱力と表現力に注目

今回披露するのは、2ndミニアルバムのタイトル曲であり、パワフルなブラスサウンドと強烈なドラムビートが際立つ「WE GO UP」。より高いところへ進んでいくというメンバーたちの抱負を込めた本楽曲を、圧倒的な歌唱力と表現力にて一発撮り。

「WE GO UP」は、グループ通算12作目となるMV 1億ビューを達成した強烈なヒップホップサウンドと中毒性のあるメロディの楽曲。2025年K-POP最短で1億再生を突破し、現在は1.7億再生を超えている。

11月14日に『THE FIRST TAKE』6周年記念コラボレーション企画にて先行公開された「SHEESH」のパフォーマンスでは、”関西弁かわいい””史上最強のパフォーマンス力”など、視聴者からの賞賛の声がよせられただけに、今回の「WE GO UP」にも注目が集まりそうだ。

BABYMONSTERが再登場する『THE FIRST TAKE』第614回は、11月26日22時よりプレミア公開。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【画像】『THE FIRST TAKE』第614回のサムネイル