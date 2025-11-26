季節外れの「黄砂」飛来の可能性？週後半の天気は【これからの天気(26日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
27日(木)は、一時的に晴れ間が出そうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。
◆11月27日(木)の天気
・上越地方
夕方まではよく晴れて、洗濯物も外に干せるでしょう。
ただ、夜遅くには局地的に雷雨となりそうです。
・中越地方
沿岸部はゆっくり天気が下り坂で、夜遅くには雨が降るでしょう。
山沿いは、おおむね晴れる見込みです。
朝は強く冷え込みますが、日中の気温は今日より4℃くらい高くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がりますが、夜遅くはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。
最低気温は5℃前後、最高気温は15℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜遅くは所々で雨が降るでしょう。
また、各地で次第に風が強まり、佐渡は荒れた天気になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中晴れていても、夜遅くには局地的に雨や雷雨となるでしょう。
最高気温は15℃前後で、今日よりやや高くなりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で次第に西風が強まるでしょう。
波の高さは、上・中・下越でのち2m、佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
28日(金)は雨の一日で、午前を中心に雨脚が強まるでしょう。
また、季節外れの『黄砂』が飛来する可能性があります。
29日(土)は次第に天気が回復し、30日(日)も晴れ間が広がる見込みです。
27日(木)夜は局地的に雨や雷雨となりそうです。帰りが遅い方は雨具があると安心です。
27日(木)は、一時的に晴れ間が出そうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。
◆11月27日(木)の天気
・上越地方
夕方まではよく晴れて、洗濯物も外に干せるでしょう。
ただ、夜遅くには局地的に雷雨となりそうです。
・中越地方
沿岸部はゆっくり天気が下り坂で、夜遅くには雨が降るでしょう。
山沿いは、おおむね晴れる見込みです。
朝は強く冷え込みますが、日中の気温は今日より4℃くらい高くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がりますが、夜遅くはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。
最低気温は5℃前後、最高気温は15℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜遅くは所々で雨が降るでしょう。
また、各地で次第に風が強まり、佐渡は荒れた天気になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中晴れていても、夜遅くには局地的に雨や雷雨となるでしょう。
最高気温は15℃前後で、今日よりやや高くなりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で次第に西風が強まるでしょう。
波の高さは、上・中・下越でのち2m、佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
28日(金)は雨の一日で、午前を中心に雨脚が強まるでしょう。
また、季節外れの『黄砂』が飛来する可能性があります。
29日(土)は次第に天気が回復し、30日(日)も晴れ間が広がる見込みです。
27日(木)夜は局地的に雨や雷雨となりそうです。帰りが遅い方は雨具があると安心です。