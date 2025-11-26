これからの気象情報です。

27日(木)は、一時的に晴れ間が出そうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。



◆11月27日(木)の天気

・上越地方

夕方まではよく晴れて、洗濯物も外に干せるでしょう。

ただ、夜遅くには局地的に雷雨となりそうです。



・中越地方

沿岸部はゆっくり天気が下り坂で、夜遅くには雨が降るでしょう。

山沿いは、おおむね晴れる見込みです。

朝は強く冷え込みますが、日中の気温は今日より4℃くらい高くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がりますが、夜遅くはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。

最低気温は5℃前後、最高気温は15℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夜遅くは所々で雨が降るでしょう。

また、各地で次第に風が強まり、佐渡は荒れた天気になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中晴れていても、夜遅くには局地的に雨や雷雨となるでしょう。

最高気温は15℃前後で、今日よりやや高くなりそうです。



◆風と波

下越と佐渡で次第に西風が強まるでしょう。

波の高さは、上・中・下越でのち2m、佐渡でのち3mの予想です。



◆週間予報

28日(金)は雨の一日で、午前を中心に雨脚が強まるでしょう。

また、季節外れの『黄砂』が飛来する可能性があります。

29日(土)は次第に天気が回復し、30日(日)も晴れ間が広がる見込みです。



27日(木)夜は局地的に雨や雷雨となりそうです。帰りが遅い方は雨具があると安心です。