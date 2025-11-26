カウリス、今期配当を4.8円に修正

カウリス <153A> [東証Ｇ] が11月26日大引け後(18:40)に配当修正を発表。従来無配としていた25年12月期の期末一括配当は4.8円(前期は無配)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。これまでは、中長期的な事業拡大に向けた成長投資を進めるとともに、事業拡大に係る投資や内部留保の蓄積を通じて財務基盤の健全性を確保することを優先してまいりました。このため、事業開始以来、配当を実施しておりませんでした。こうした取組の結果、当社は安定的な成長を続け、2025年9月には新規事業である「Grid Data KYC」をリリースするに至りました。 このような事業の順調な成長および経営基盤の安定を踏まえ、成長機会に対する投資を継続しつつも、株主の皆様への利益還元を開始することが可能であると判断し、本年、創業10周年という節目にあたり、初めての配当を実施することといたしました。今後につきましては、将来の事業展開に備えた投資および内部留保の充実を図りながら、株主の皆様への適切な利益還元を重要課題の一つとして位置づけてまいります。 そのうえで、当社は、株主資本に対して一定の水準で還元を行う指標としてＤＯＥ（株主資本配当率）を採用することで、より安定的な配当の継続を図るとともに、資本効率を意識した配当方針とすることが適切であると判断しております。ＤＯＥについては１.５％以上を目安としてまいります。なお、2025年12月期末の株主資本は約15.8億円を見込んでおり、これを基に上記基準を適用し検討した結果、予想配当総額は約3,100万円とし、１株当たりの期末配当予想額は4円80銭といたします。

